Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık Perşembe 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde alışveriş merkezleri, otogar, gar, yüksek hızlı tren garları ve vapur iskeleleri denetlenecek.

Bu alanlarda, mevcut özel güvenlik uygulamaları ile alınan koruma ve güvenlik tedbirlerinin yeterliliği, görev yapan özel güvenlik görevlilerince sunulan hizmet kalitesinin artırılması amacıyla, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul ve İzmir'de denetimler yapılacak.

6 ildeki inceleme ve denetim, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli polis başmüfettişleri tarafından gerçekleştirilecek.

