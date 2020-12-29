Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 17:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Suriye'ye askeri sevkiyat
[Fotoğraf: DHA]
Türkiye'den, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'ye, zırhlı araç ve komandolar sevk edildi.
Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yola çıkan komando birlikleri yanlarında zırhlı araç ve mühimmat taşıyan kamyonlarla Kilis'e ulaştı.
Güvenlik önlemleri arasında kente gelen birlikler, daha sonra Kilis’in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı.
[Fotoğraf: DHA]
Sınırı geçen birlikler, Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirilen bölgelerde görevlendirilecekler.
Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı Türk Silahlı Kuvvetleri Komando
Sıradaki Haber
Gaziantep'te tedbirlere uymayan 501 kişiye ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz