İlkadım Belediyesi, bulaşı riskini azaltmak ve temizliğin önemine dikkat çekmek için tüm hizmet araçları ve kentteki konteynerleri, “Koronavirüsle mücadele temizlikle başlar” sloganıyla donattı.

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Kentteki vaka sayılarının azaldığına dikkat çeken Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Ülkemizde virüsle mücadele yoğun şekilde devam ediyor. Samsun'da vaka sayılarımız artmıştı ama şu an düşüş eğilimine geçti. Bunun için tedbirleri elden bırakmayacağız. Bir taraftan da Sayın Sağlık Bakanımızın dile getirdiği sosyal mesafe, hijyen ve maskeye dikkati çekmek için tüm araçlarımızı, 'Koronavirüsle mücadele temizlikle başlar' sloganıyla giydirdik” dedi.

Demirtaş, vatandaşın tedbiri elden bırakmamasını sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

