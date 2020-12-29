Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 17:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın’da akü hırsızları yakalandı
[Fotoğraf:AA]
Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir tırdan akü çaldığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı
Dereağzı Mahallesi’ndeki bir tırdan 2 akünün çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelileri tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli H.A., A.A., ve E.A. gözaltına alındı.
Etiketler: Hırsızlık
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