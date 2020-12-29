Bir yanda doğanın eşsiz güzelliği, diğer yanda sağlık kaynağı termal sular...

Yılbaşında tatilcilerin tercihleri arasında Yalova'daki kaplıcalar da var.

Oteller, müşterilerini ağırlamaya başladı.

Kaplıcalarda sıkı koronavirüs tedbirleri uygulanıyor. Tesis kapasitelerinin en fazla yüzde 60'ı kadar müşteri kabul ediliyor.

Otellerde koronavirüs önlemleri çok sıkı uygulanıyor

Turizmci Çağrı Kaya, "Güvenli Turizm Sertifikası kapsamında belirlenmiş koşullara göre misafirlerimize kullandırım yaptırılacaktır. Misafirlerimizin girişleri HES kodlarıyla, tesisimizde kullandığımız tüm ürünlerimiz tek kullanımlık olarak dizayn edilmiştir" dedi.

Ortak havuz ve kaplıca kullanımı kurallara bağlı. Her 4 metrekarede bir kişi bulunabiliyor.

Kaplıcaların kullanım süresi 30 dakika ile sınırlandı. Ardından 45 dakika temizlik ve havalandırma yapılıyor.

Haber: Cem Mete Okur