Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Sinan Güner’in başkanlığında olağanüstü toplandı.

İl dışından gelen herkese gerek görülmesi halinde PCR testi uygulanması kararlaştırıldı.

Testleri pozitif çıkanlar yurtlara gönderilecek

Kararın uygulanması ve takibini İl Sağlık Müdürlüğü yapacak.

PCR testleri pozitif çıkan kişilerle birlikte bu kişilerin temaslıları karantina yurtlarına gönderilecek.

Öte yandan, kentteki akraba ve komşu ziyaretlerine ilişkin yasak da devam ediyor.