Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 16:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bartın'a gidenlere PCR testi uygulanacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bartın'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, yılbaşı öncesinde kritik bir karar alındı. Kente il dışından gelen herkese gerek görülmesi halinde PCR testi uygulanacak. Test sonuçları pozitif çıkanlarla temaslıları karantina yurtlarına gönderilecek.
Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Sinan Güner’in başkanlığında olağanüstü toplandı.
İl dışından gelen herkese gerek görülmesi halinde PCR testi uygulanması kararlaştırıldı.
Testleri pozitif çıkanlar yurtlara gönderilecek
Kararın uygulanması ve takibini İl Sağlık Müdürlüğü yapacak.
PCR testleri pozitif çıkan kişilerle birlikte bu kişilerin temaslıları karantina yurtlarına gönderilecek.
Öte yandan, kentteki akraba ve komşu ziyaretlerine ilişkin yasak da devam ediyor.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Sıradaki Haber
70 yıllık hayal gerçek oluyor: Bittiğinde yol 9,5 kilometre kısalacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz