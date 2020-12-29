Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Operasyonda 64 eser ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.
Sorgun ilçesinde tarihi eser satılacağı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 adrese baskın yaptı.
Ev ve araçlarda yapılan aramalarda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 49 sikke, ok ucu, 2 yüzük, mühür, 5 obje, bakır küp, 5 metal tabak, dedektör başlığı ve 11 bakır arama çubuğu ele geçirildi.
Şüpheliler H.G, C.C. ve S.D gözaltına alındı.
Etiketler: Tarihi Eser
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