Salarha Tüneli projesi, Türkiye’nin engebeli kentlerinden biri olan Rize’de, dağ ile deniz arasına sıkışan kent merkezini güneye açmak amacıyla 1950’li yılların sonunda gündeme geldi.

Bünyesinde 40 köy ve 2 belde bulunduran ve şehir içinden geçen 12 kilometrelik yolla ulaşılan Salarha Vadisi içindeki çift tüp tünel yapımı çalışması 2015 yılı Ekim ayında başladı.

Rize il merkezinin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayacak olan çift tüplü tünel projesinin bir tüpünün yapımı tamamlandı.

İlk geçiş Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara ve bazı dernek yöneticileri tarafından yapıldı. Bazı araçların izin verilen kontrollü geçişi sırasında büyük heyecan yaşandığı kaydedildi.

[Fotoğraf: DHA]

Bölgenin gelişimi açısından tünel hayati öneme sahip

Tünelin çift tüpten geçit vermesine az bir süre kaldığını söyleyen Başkan Kara, “Bölgenin gelişimi açısından tünel hayati öneme sahipti. Tünelle birlikte şehrin güneye doğru açılması sağlanıyor.

Tünel sayesinde Salarha Vadisi ile Rize merkez arası 9.5 kilometre kısalıyor. Sadece 3 dakikada Rize merkezde oluyorsunuz. Bu tünel bölgenin gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır. Şehir merkezinde yapılacak kentsel dönüşüm için gerekli olan 465 konutun inşası Salarha’da devam ediyor. Yaz sonunda bitmesi planlanan toplu konutlarla birlikte tünel avantajı ile beldemizde önemli bir hareket sağlanacaktır” dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Dağ ile deniz arasına sıkışan şehir vadiye açılacak

Salarha Vadisi Yenişehir Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Dursun Ali Toptan ise, tünele ilişkin, şu açıklamaları yaptı:

“Bölgemiz için çok önemli bir tünel. Bu tüneli sadece kara ulaşımını kısalttı gözüyle bakmayalım. Dağla deniz arasına sıkışmış Rize şehrimizi vadiye açacaktır. Salarha vadimiz de yeni bir şehirleşme olacaktır, burası ikinci Rize’ye açılan kapı olacaktır.”

