Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da zehir tacirlerine operasyon: 21 tutuklama
[Fotoğraf: Arşiv]
Adana'da zehir tacirlerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 101 zanlıdan 21'i tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 21-27 Aralık'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 101 şüpheli gözaltına alındı, 23 kilo 390 gram esrar, 2 kilo 31 gram sentetik uyuşturucu, 702 uyuşturucu hap, 10 gram eroin ile ruhsatsız tabanca ve 37 mermi ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 101 şüpheliden 21'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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