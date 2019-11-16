Türkiye
Dolmuş sürücüsü, gelin arabasından zarf alabilmek için yolu kapattı16 Kasım 2019 Cumartesi 15:43 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 16:54
İstanbul Küçükçekmece'de, aracını düğün konvoyunun önüne kırarak yolu trafiğe kapatan dolmuş sürücüsü, evlenen çiftten zarf istedi.
Küçükçekmece'de, aracını düğün konvoyunun önüne kıran dolmuş sürücüsü, yolu trafiğe kapattı.
Evlenen çiftten zarf isteyen sürücü, diğer araç sürücülerine zor anlar yaşattı. O anlar trafik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler: motosiklet Konvoy İstanbul düğün