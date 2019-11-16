İstanbul'da otobüs durağına dalan halk otobüsünün dehşeti yaşatması, Avcılar'da bir servis minibüsünün öğrenciyi ezmesi ticari araç sürücülerinin belgelerini ve psikoteknik raporlarını bir kez daha gündeme getirdi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 1 Aralıktan itibaren ticari araç sürücülerinin psikoteknik teste girip rapor alması mecburi hale getirildi. 1 Aralık itibariyle psikoteknik test raporu olmayan araç sahiplerine 885 lira, sürücülere ise 283 lira cezai işlem uygulayacak.

“1 Aralık itibariyle psikoteknik test raporu olmayan ticari araç sürücüleri hiçbir şekilde araç kullanamayacak”

İnsan unsuru nedeniyle meydana gelen kazaların minimize edilmesi için tüm sürücülerin psikoteknik testten geçmesi gerektiğini söyleyen Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu, “Tüm sürücü belgesi alacak insanlar için psikoteknik testinden geçmesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ancak şuanda sadece ticari araç kullanan sürücüler bu teste tabiler. İçişleri Bakanlığımızın son genelgesinde, 1 Aralık 2019 tarihinden itibaren psikoteknik test raporu olmayan araç sahiplerine 885 lira, sürücülere ise 283 lira cezai işlem uygulanacak. Sürücüler bu cezadan etkilenmemek için mutlaka psikoteknik testini almaları gerekiyor. 1 Aralıktan itibaren psikoteknik test raporu olmayan ticari araç sürücüleri hiçbir şekilde araç kullanamayacaklar.” İfadesinde bulundu.

Kaynak: İHA