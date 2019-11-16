Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Yıldız Kenter'i ziyaret etti.

Ersoy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul'da rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alınan, Türk tiyatrosunun duayen ismi Yıldız Kenter'i kaldırıldığı hastanede ziyaret ederek sağlık durumu ile ilgili bilgi aldık. Sanatçımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alınan, Türk tiyatrosunun duayen ismi Yıldız Kenter'i kaldırıldığı hastanede ziyaret ederek sağlık durumu ile ilgili bilgi aldık.



Sanatçımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, acil şifalar diliyorum. pic.twitter.com/ZefrfhoSm3 — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) November 16, 2019

Kaynak: TRT Haber