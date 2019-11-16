Yıldız Kenter yoğun bakımda16 Kasım 2019 Cumartesi 14:41 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 14:56
Türk tiyatrosunun duayen ismi Yıldız Kenter, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Yıldız Kenter'i ziyaret etti.
Ersoy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul'da rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alınan, Türk tiyatrosunun duayen ismi Yıldız Kenter'i kaldırıldığı hastanede ziyaret ederek sağlık durumu ile ilgili bilgi aldık. Sanatçımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
İstanbul'da rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alınan, Türk tiyatrosunun duayen ismi Yıldız Kenter'i kaldırıldığı hastanede ziyaret ederek sağlık durumu ile ilgili bilgi aldık.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) November 16, 2019
Sanatçımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, acil şifalar diliyorum. pic.twitter.com/ZefrfhoSm3
Kaynak: TRT Haber