Türkiye
Trabzon'da yaylalardaki 9 kaçak yapının inşaat temeli kapatıldı16 Kasım 2019 Cumartesi 15:04 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 15:09
Trabzon'un Köprübaşı ilçesine bağlı yaylalardaki 9 kaçak yapının inşaat temeli doldurularak kapatıldı.
Köprübaşı Kaymakamlığınca imara aykırı yapıldığı tespit edilen yapılar için yıkım kararı verildi.
Bu kapsamda yayla ve meralardaki kaçak yapıların yıkımı için bölgeye giden iş makineleri, sabah saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerce ilçeye bağlı Fındıkyurdu Yaylası'nda 8, Taşlı Yaylası'nda da 1 inşaatın temeli doldurularak kapatıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: yayla Trabzon kaçak yapı inşaat