Türkiye
Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular16 Kasım 2019 Cumartesi 15:28 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 15:58
Ankara Sincan'da kaldırımda yürüyen iki arkadaş, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Ankara'nın Sincan ilçesi Topçu Mahallesi 1512. Caddesi'nde meydana geldi.
Kaldırımda yürüyen iki arkadaş, ıslak zemin nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kayan otomobil daha sonra kendi etrafında dönerek yol kenarında bulunan işaret levhasının direğine çarptı.
Kaynak: İHA