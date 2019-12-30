Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde havanın çok bulutlu, Artvin'in iç kesimleri dışında bölge genelinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışın, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde de karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği bölgede, rüzgarın batı ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta şiddette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Bayburt ve Demirözü’nde eksi 1, Aydıntepe ilçesinde ise eksi 2 derece ölçüldü.

Kar kalınlığının 3 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezi'nde de en düşük hava sıcaklığı eksi 8 derece oldu.

Kaynak: İHA