Konya'nın Hadim, Taşkent, Bozkır, Güneysınır ve Ahırlı ilçelerindeki tüm okullar ile Derebucak ilçesindeki taşımalı eğitim okullarında eğitime 1 gün ara verildi.

Akören ilçesinde Avdan ve Belkuyu mahallelerinde tüm okullar ile Meram ilçesinde Yeşil Tekke ilk ve ortaokulu da tatil edildi.

Kaynak: TRT Haber