Türkiye
Konya'da eğitime kar engeli30 Aralık 2019 Pazartesi 08:33 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 08:54
Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.
Konya'nın Hadim, Taşkent, Bozkır, Güneysınır ve Ahırlı ilçelerindeki tüm okullar ile Derebucak ilçesindeki taşımalı eğitim okullarında eğitime 1 gün ara verildi.
Akören ilçesinde Avdan ve Belkuyu mahallelerinde tüm okullar ile Meram ilçesinde Yeşil Tekke ilk ve ortaokulu da tatil edildi.
Kaynak: TRT Haber