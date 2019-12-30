Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin Yoldöndü Karakol Komutanlığı ekipleri, durdurdukları yolcu otobüsündeki şüphelinin üzerinde ve eşyalarında arama yaptı.

Aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 544 sikke, Orta Çağ dönemine ait 18 yüzük, 18 broş, 6 ok ucu, mühür ve 69'u muhtelif 656 tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak AA