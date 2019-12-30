Türkiye
Van'da 656 parça tarihi eser ele geçirildi30 Aralık 2019 Pazartesi 08:47 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 09:23
Van'ın Gevaş ilçesinde Roma, Bizans ve Orta Çağ dönemine ait 656 parça tarihi eser bulundu.
[Fotoğraf: İHA]
Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin Yoldöndü Karakol Komutanlığı ekipleri, durdurdukları yolcu otobüsündeki şüphelinin üzerinde ve eşyalarında arama yaptı.
Aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 544 sikke, Orta Çağ dönemine ait 18 yüzük, 18 broş, 6 ok ucu, mühür ve 69'u muhtelif 656 tarihi eser ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak AA
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