Terör örgütü PKK'dan kaçışlar sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Şırnak Silopi'de, 1 PKK/YPG'li terörist ise Mardin Kızıltepe'de teslim oldu.

Terör örgütü PKK’da çözülme sürüyor. Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist Silopi’de, 1 PKK/YPG’li terörist Kızıltepe’deki hudut karakolumuza teslim oldu. pic.twitter.com/XAGoEG78ca — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 30, 2019

Kaynak: TRT Haber