Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da yoğurt bakraçlarından esrar çıktı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada, kaymak görüntüsü vermek için üzerleri kağıt havluyla kapatılan 2 yoğurt kabından, 2 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sur İlçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki oluşturulan yol kontrol noktasında bir araçta arama yaptı.
Yapılan kimlik kontrolünde A.T. isimli şahsın tedirgin hareketlerde bulununca araçtaki yoğurt kapları incelemeye alındı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kaymak görüntüsü vermek için üzerlerinin kağıt havlu ile kapatıldığı saptanan kaplarda, 2 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Olayla ilgili olarak, ele geçirilen uyuşturucu madde koruma altına alındı, şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Etiketler: yoğurt bakracı esrar DiyarbakırSon Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:02
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