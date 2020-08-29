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Adıyaman'da 18 eve karantina kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 18 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 18 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Etiketler: Adıyaman karantina koronavirüsSon Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 13:30
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