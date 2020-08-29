Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Adana'nın Kozan ilçesindeki yangına ilişkin çalışmaları takip için gittiğii kentte, özellikle yaz döneminde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yangınla mücadelede en önemli faktörün erken haber alma ve etkili müdahale olduğunu ifade eden Karacabey, bu konuda vatandaşlara büyük görev düştüğünü söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Orman yangınlarının büyük çoğunluğu ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklanıyor

Karacabey, Türkiye'deki orman yangınlarının insan kaynaklı olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'de orman yangınlarının çıkış sebebinin yüzde 90'ı insan kaynaklı, yüzde 10'u doğal sebepler. Bu yüzde 90'lık oranın içerisinde yüzde 6'sı kasıtlı yangın çıkarma, yüzde 84'ü ihmal veya dikkatsizlik" diye konuştu.

İhmal ve dikkatsizlikte, tarla artıklarının ateşle temizlenmesi, anız yakılması, söndürülmemiş sigara izmariti ve piknik ateşinin başta geldiğini anlatan Karacabey, orman yangınlarında farkındalığın çok önemli olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

"En ufak ihmal büyük felaketlere neden olabilir"

Karacabey, "Her şey elimizde" sloganıyla hareket ettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Biz elimizle fidan dikip ülkemizin daha da yeşillenmesi, ormanlarımızın artırılması için çaba da sarf edebiliriz. Elimizdeki ateşi, kibriti ya da sigara izmaritini sorumsuzca atarak veya izin verilmeyen ormanlık alanlarda ateş yakarak ormanlarımızın yanmasına sebep de olabiliriz. Her şey elimizde. Bu vatandaşlarımızın duyarlılığına bağlı. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Yangınların başlangıç noktası bir kıvılcım, bir kibrit çöpü veya çakmak kıvılcımı. Her şey bir kıvılcımla başlar. O kıvılcımı çıkarmak ya da bir fidan dikmek elimizde. Vatandaşlarımız, en ufak ihmallerinin büyük felaketlere neden olabileceğini asla akıllarından çıkarmamalı."

'Yangınlar 177'ye bildirilmeli'

Vatandaşlardan, ormanlık alanlar veya yakınlarında gördükleri en ufak ateş ve dumanı kendilerine bildirmelerini isteyen Karacabey, şunları kaydetti:

"Görülen yangının 177 numaralı yangın ihbar hattına bildirilmesi gerekiyor. Biz İHA'larla yangınları gözetliyoruz. Ülkemizin değişik noktalarında kurulmuş 776 orman gözetleme kulesi var. 24 saat orada personelimiz ve kameralar var. Onların görmediği bir ateş, duman varsa vatandaşlarımız bunu bize haber verirse biz o bölgeye daha kısa sürede ulaşır ve yangın büyümeden kontrol altına alma şansımız olur."