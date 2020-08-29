Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Genel Sekreter Yardımcısı Erhan Yağız, tescille ilgili, 2007'den bu yana coğrafi işaretlerle ilgili çalışma yürüttüklerini söyledi.

ATSO olarak 10 ürün üzerinde protokol imzaladıklarını, 6 ürünün ilan aşamasında olduğunu anlatan Yağız, "Bu protokol kapsamında ilk tescilini aldığımız ürün 'kağıt kebabı.' İnşallah diğer ürünlerin de tescilini önümüzdeki ay itibarıyla almış olacağız" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Antakya Uzun Çarşı kasaplarından Mehmet Temizkan da "kağıt kebabı"nın tescilinin alınmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Kağıt kebabının dana kaburgası, maydanoz, taze biber, samırsak, tuz ve karabiberle yapıldığını anlatan Temizkan, "Bu lezzeti tatmak isteyen vatandaşlarımızı şehre bekliyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Esnaf Ali Sunar, tescille ürüne rağbetin daha da artacağını kaydetti.