Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da tarihi eser operasyonunda 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 416 adet gümüş sikke ele geçirildi. Suçüstü yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından istihbari çalışmalar yapıldı, Silvan ilçesinde oturan şüphelilerin ellerindeki çeşitli eski eserleri 400 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.
Şüpheliler, Silvan ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.
Zanlıların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 416 adet farklı dönemlere ait gümüş sikke ele geçirildi.
Tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Tarihi Eser
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