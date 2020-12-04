Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 09:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
[Fotoğraf: AA ]
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda Iraklı 11 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyale el konuldu.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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