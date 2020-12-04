Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 08:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda gemi geçişlerine 'sis' engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Boğazı'nda, yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı.
İstanbul Boğazı'nda yaşanan yoğun pus-sis nedeniyle görüş mesafesi yarım mile kadar düştü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı, gemi geçişlerinin saat 07.30'dan itibaren çift yönlü askıya alındığını duyurdu.
Etiketler: İstanbul Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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