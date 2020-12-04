Zeytinburnu'nda O.A’nın kullandığı hafriyat kamyonu, Topkapı alt geçidinde virajı alamayarak devrildi.

Devrilen aracın sürücüsü hafif yaralanırken kamyondaki tonlarca toprak yola dağıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü O.A'yı hastaneye kaldırdı.

[Fotoğraf: DHA]

Yol bir süre araç trafiğine kapandı

Polis ekipleri ise yolu trafiğe kapatıp devrilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlattı.

Olay yerine giden vinç yardımıyla devrilen araç yoldan kaldırılırken belediye ekipleri de dökülen toprağı iş makinesiyle başka bir kamyona yükledi.

Bir süre kapalı kalan yol, çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.