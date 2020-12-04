Vaka sayılarının hızla yükselmesinin ardından koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta sürüyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki Ahmet D., sanayiden çıktıklarını, Bayram T. ise hastaneye gittiklerini ancak bu sebeplerden dolayı kısıtlama saatine yetişemediklerini belirtti.

[Fotoğraf: İHA]

İzin belgesi ve tamirhaneden çıktıklarına dair yanlarında belge olmayan 4 kişiye, kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 185'er liradan toplamda 12 bin 740 lira ceza kesildi.