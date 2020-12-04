Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 02:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de soba yangını: Ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.
Argıncık Mahallesi 6222 Sokak'ta, Suriye uyruklu 4 kişinin yaşadığı iki katlı evin birinci katında sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.
Komşuların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi gönderildi.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: AA]
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