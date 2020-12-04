İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, COVID-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çeşitli noktalarda denetim yaptı.

Ekipler, Karabük-Safranbolu kara yolu Balıklar Kayası kavşağında, durdurdukları bir hafif ticari araçta kimlik ve HES kodu sorgusu yaptı.

Sorguda, İstanbul'dan Sinop'a cenazeye gittiği öğrenilen Ramazan A'nın karantinada olması gerektiği tespit edildi.

Araçtan indirilerek "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan işlem başlatılan Ramazan A'ya karantinasının bitmesine 1,5 saat kala 3 bin 150 lira para cezası kesildi.