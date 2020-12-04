Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 01:47Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Karantinasının bitmesine 1,5 saat kala yakalanan kişi cezadan kaçamadı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te koronavirüs temaslı olması nedeniyle karantinada olması gereken Ramazan A., karantinasının bitmesine 1,5 saat kala polise yakalandı. Ramazan A.’ya 3 bin 150 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, COVID-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çeşitli noktalarda denetim yaptı.
Ekipler, Karabük-Safranbolu kara yolu Balıklar Kayası kavşağında, durdurdukları bir hafif ticari araçta kimlik ve HES kodu sorgusu yaptı.
Sorguda, İstanbul'dan Sinop'a cenazeye gittiği öğrenilen Ramazan A'nın karantinada olması gerektiği tespit edildi.
Araçtan indirilerek "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan işlem başlatılan Ramazan A'ya karantinasının bitmesine 1,5 saat kala 3 bin 150 lira para cezası kesildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina HES Kodu
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