İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok noktasında kontrol noktası oluşturdu.

Bursa- Ankara karayolu üzerindeki kontrol noktasından geçmeye çalışan Ahmet D. yönetimindeki 16 AAJ 688 plakalı otomobili durduran polis ekipleri, sürücü Ahmet D. ve otomobilde bulunan Bayram K, Ramazan A. ve Önder T'ye izin belgelerini sordu.

Sürücü, otomobilini tamirhaneden almak için dışarı çıktığını belirttiği sırada, otomobil stop etti.

Bunun üzerine durumdan şüphelenen polis ekipleri, izin belgesi ve tamirhaneden çıktıklarına dair yanlarında belge olmayan 4 kişiye ceza kesti.

Kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 kişiye, 3 bin 185'er TL'den toplam 12 bin 740 lira ceza yazıldı.

4 kişi, stop eden otomobili iteleyerek çalıştırdıktan sonra olay yerinden ayrıldı.