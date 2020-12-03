Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yaptıkları Ankara Yolu Caddesi’nde bir otomobili durdurdu. Polis, otomobilin içindeki 3 kişiye, izin belgelerini sordu. İzin belgeleri olmadığı anlaşılan 3 kişiye toplamda 9 bin 558 lira para cezası kesildi. Polis, şüphelileri evlerine dönmesi konusunda uyarıp serbest bıraktı.

Uyuşturucuyu yere döktüler

Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki uygulama noktasında görevli polisler, aynı otomobilin uygulama noktasına doğru seyir halinde olduğunu gördü. Uygulama noktasından yaklaşık 50 metre geride durup, otomobilin kapısından yere bir şey döküldüğünü fark eden ekipler, aracı durdurdu. Yapılan inceleme sonucu araçtaki şüphelilerin yola esrar döktüğünü tespit edildi. 3 şüpheli de gözaltına aldı. Yere dökülen esrar, bir polis tarafından süpürge ve kürekle toplandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Ertuğrulgazi Polis Merkezi’ne götürüldü.