Kocaeli'nde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik dün yürütülen çalışmalarda 1501 iş yeri denetlendi, 17 bin 34 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 18, maske takma kuralına uymayan 107, sosyal mesafe kuralına uymayan 4, yasaklanan yerlerde sigara içen 31, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 94 kişi ile tedbir kurallarını ihlal eden 7 iş yerine cezai işlem uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli yakalandı.