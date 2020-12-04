İlçe Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Yeşilyurt köyü ve Şeyhler köyü mevkiinde kaçak avcılık yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu esnada Milli Parklar görevlisi H.Y, bir anda dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı.

Ekipler durumu, Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekiplerine haber verdi.

Sağlık durumu iyi

H.Y, yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışma sonucu, düştüğü yerden kurtarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan H.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.