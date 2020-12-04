Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 04:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak avcıları yakalamaya çalışırken uçuruma yuvarlandı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde bir kişi kaçak avcıları yakalamaya çalıştığı sırada uçuruma yuvarlandı. Yaralanan kişinin sağlık durumu iyi.
İlçe Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Yeşilyurt köyü ve Şeyhler köyü mevkiinde kaçak avcılık yapanların yakalanması için çalışma başlattı.
Bu esnada Milli Parklar görevlisi H.Y, bir anda dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı.
Ekipler durumu, Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekiplerine haber verdi.
Sağlık durumu iyi
H.Y, yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışma sonucu, düştüğü yerden kurtarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan H.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kaçak Avcılık AFAD
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