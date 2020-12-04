Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 06:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 ilde silahlı suç örgütüne operasyon
[Fotoğraf: AA]
İstanbul merkezli 3 ilde, silahlı suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli emniyete götürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 3 ilde, silahlı suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, şüphelilere ait önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi.
[Fotoğraf: AA]
Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi yakalanırken ekipler adreslerde arama yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
Etiketler: İstanbul
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