İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 3 ilde, silahlı suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, şüphelilere ait önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi.

[Fotoğraf: AA]

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi yakalanırken ekipler adreslerde arama yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.