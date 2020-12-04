Oya Kayacık, Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi'nde genç yaşından itibaren kimsesiz çocuklara yardım etti. Semt sakinlerinin 'Oya annesi' oldu.

82 yaşındaki Kayacık, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

'Oya annemizin güzel çocukları bize emanet'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından, Kayacık'ın ölümüne ilişkin paylaşım yaptı.

"60 yılını çocuklarımıza vakfeden Oya annemiz dar-ı bekaya göçtü. Onun çabasını ve hatırasını yaşatmak bizim görevimiz. Güzel çocukları bize emanet. Rabbim mekanını cennet eylesin"

60 yılını çocuklarımıza vakfeden Oya annemiz dar-ı bekâya göçtü.



Onun çabasını ve hatırasını yaşatmak bizim görevimiz. Güzel çocukları bize emanet.



Rabbim mekânını cennet eylesin. pic.twitter.com/dCaduAjB85 — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) December 3, 2020

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Kasımpaşalılar tarafından sevilen ve değer verilen bir kişi olan Kayacık'ın vefatı bütün semti üzüntüye boğdu.