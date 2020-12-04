Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya ve Muğla il geneli, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Burdur’un doğu ve Isparta’nın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu, sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, Antalya ve Muğla'nın kıyı kesimlerinin yağış alacağı kalan bölgelerin parçalı bulutlu ve yağışsız geçeceği tahmin ediliyor.