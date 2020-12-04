Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Freni boşalan otobüs iş yerine girdi
[Fotoğraf: AA]
Ümraniye'de freni boşalan özel halk otobüsü, bir iş yerine girerek durabildi. İş yerinde ve otobüste hasar meydana geldi.
Altınşehir Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde seyir halindeki özel halk otobüsü, freni arızalanarak kontrolden çıktı.
Sürücü E. G'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, cadde üzerindeki bir iş yerine girdi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otobüs ve iş yerinde hasar oluştu.
Etiketler: Trafik Kazası İstanbul
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