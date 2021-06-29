Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 20:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 15 yaralı
Diyarbakır'da iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Medya Mahallesi 68. Sokak'ta pazarcı esnafı ile bir kıraathane sahibi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.
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