Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 20:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil hareket halindeyken alev aldı
İzmir'in Bornova ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Trafik bir süre ulaşıma kapatıldı.
G.D. idaresindeki otomobil, İzmir Çevreyolu Karşıyaka istikametine seyrederken motor bölümünden alev aldı.
Araçtan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, otomobili yol kenarına park edip durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.
Trafik bir süre kapatıldı
Kısa sürede aracı kaplayan alevler, otoyolun yanındaki plastik bariyerlere sıçradı. Polis, önlem amacıyla bir süre trafiği ulaşıma kapattı.
Otomobil ve bariyerdeki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.
Yanan otomobilin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Etiketler: Trafik
Son Haberler
- 20:54
- 20:56
- 20:51
- 20:29
- 20:15
Sıradaki Haber
Mardin’de orman yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz