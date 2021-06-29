İlçenin Çimenlik Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiyeden 25 ekip, 10 araçla müdahale etti.

Yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında, 290 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Orman İşletme Müdürü Siyamet Kaya, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.