Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 20:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: İHA]
Mardin'in Ömerli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Ekiplerin yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
İlçenin Çimenlik Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı.
Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiyeden 25 ekip, 10 araçla müdahale etti.
Yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangında, 290 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Orman İşletme Müdürü Siyamet Kaya, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.
Etiketler: İtfaiye Orman Yangını Mardin
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