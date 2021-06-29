Yörük Mahallesi'nde bir kişinin köpek yavrusuna eziyet ettiğini gören vatandaşlar durumu polise haber verdi.

Polis, M.Ç'nin köpeği sopayla yaraladığını belirledi.

M.Ç'ye, ilgili yasa gereği 1033 lira idari para cezası uygulandı.

Köpek yavrusu önce Salihli Belediyesi Veteriner Hekimliğine, ilk tedavisinin ardından da hayvanseverler tarafından İzmir'deki özel bir kliniğe götürüldü.