Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 18:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Datça’da ölü köpek balığı sahile vurdu
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Datça ilçesinde sahilde 3 metre uzunluğunda ölü köpek balığı bulundu.
Kızlan Mahallesi Gereme koyuna gelen turistler, ölü köpekbalığının sahile vurduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köpekbalığını inceledi.
Herhangi bir yara izi tespit edilmeyen ölü köpekbalığı belediye ekiplerince götürüldü.
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