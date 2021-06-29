Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle uğraştığı iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 310 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

265 adreste arama yapılan operasyon kapsamında şüphelilerden 239'u yakalandı.