Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 18:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 239 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 310 şüpheliden 239'u gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle uğraştığı iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 310 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
265 adreste arama yapılan operasyon kapsamında şüphelilerden 239'u yakalandı.
Etiketler: Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Çanakkale'de 92 yılın sıcaklık rekoru
Yükleniyor lütfen bekleyiniz