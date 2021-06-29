Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 17:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Drift yaparak yeşil alana zarar veren sürücüye hapis cezası
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de yeşil alanda aracıyla drift yapan sürücü, neden olduğu zarar karşılığında belediyeye 46 bin 430 lira ödedi. Sürücü yargılandığı kamu davasında da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri’de Talas Belediyesi tarafından yaptırılan Ali Dağı 360 Sosyal Tesisleri önündeki yeşil alanda, 23 Haziran'da aracıyla drift atarak çimlere zarar veren H.G. hakkında açılan kamu davası sonuçlandı.
1 yıl 3 ay hapis cezası
Belediyenin 46 bin 430 lira tutarındaki zararını karşılayan H.G, kamu malına zarar vermekten yargılandığı davada 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Hükmün açıklanması ise geriye bırakıldı.
Etiketler: Kayseri
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