Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşayan Alzheimer hastası 83 yaşındaki Halil Kuş, sabah saatlerinde kayboldu.

Kuş'un evde olmadığını fark eden yakınları, çevredeki tarım arazilerinde yaptıkları aramalardan sonuç alamadı. Bunun üzerine güvenlik güçlerine haber verildi.

AFAD, Afad Gönüllüleri Derneği (AFGD) ve Düzce Gönüllü Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ekipleri, yaklaşık 30 saat süren arama çalışmalarının ardından yaşlı adamı mısır tarlasında bulundu.

Okulun güvenlik kamerası incelendi

Ekipler, arama çalışmaları çerçevesinde bir okulun güvenlik kamerasını inceledi.

Görüntülerde Kuş'un sabah mısır tarlasına girdiği ve uzaklaştığı tespit edildi.

Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Kuş'u evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta mısır tarlasında uyurken buldu.

Halil Kuş'un genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.