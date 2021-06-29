Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 11:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Otobüsün bagajında 12 yabancı uyruklu kişi yakalandı
Osmaniye'de şüphe üzerine şehirler arası yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsün bagajına saklanmış 12 yabancı uyruklu kişi yakalandı.
Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'ndaki (TAG) polis kontrol noktasında İ.S. idaresindeki yolcu otobüsünü durdurdu.
Şoförün şüpheli hareketleri üzerine otobüsün bagajına bakan ekipler, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 3'ü Pakistan ve 9'u Afganistan uyruklu 12 kişiyi yakaladı.
2 şoför ve muavin gözaltında
Otobüsün bagajından çıkarılan yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Araç şoförleri İ.S. ve S.D. ile muavin Ş.S. gözaltına alındı, otobüse el konuldu.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Osmaniye
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