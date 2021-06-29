Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 08:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadıköy'de 4 katlı binada yangın: 1 ölü
Kadıköy'de bir apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Osmanağa Mahallesi Tayyareci Sami Sokağı'ndaki dört katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden daire sakinleriyle aynı apartmanda oturanlar dışarı çıkarken, daha sonra yanan evde 1 kişinin mahsur kaldığı anlaşıldı.
Yangına müdahale ederek kontrol altına alan itfaiye ekipleri, dairede mahsur kalan kişinin cesedine ulaştı.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken ceset morga götürüldü.
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