Osmanağa Mahallesi Tayyareci Sami Sokağı'ndaki dört katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden daire sakinleriyle aynı apartmanda oturanlar dışarı çıkarken, daha sonra yanan evde 1 kişinin mahsur kaldığı anlaşıldı.

Yangına müdahale ederek kontrol altına alan itfaiye ekipleri, dairede mahsur kalan kişinin cesedine ulaştı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken ceset morga götürüldü.