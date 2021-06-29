Kaza Gaziosmanpaşa, Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde dün sabah saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve plakası alınamayan bir otomobil 1110 Sokak'ta seyir halindeyken 1106 Sokaktan çıkan panelvan minibüse çarpmamak için park halindeki bir otomobile de çarparak marketin manav reyonuna girdi.

Kazada yaralanan olmadı

Kaza sonrası sürücü yara almazken, iki müşteri ve market çalışanı kazada yaralanmaktan saniyelerle kurtuldu. Manav reyonundaki sebze ve meyveyeler etrafa saçıldı.

Market görevlileri durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili iş yeri çalışanlarından bilgi aldı. Kazaya karışan otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.