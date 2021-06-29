Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 06:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Maden ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.41'de merkez üssü Maden ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 7,15 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Etiketler: Deprem
Son Haberler
- 07:12
- 06:33
- 06:36
- 05:11
- 04:24
Sıradaki Haber
Türk kara sularına itilen 61 sığınmacı kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz