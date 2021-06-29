Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 04:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bahçelievler'de servis midibüsü kaza yaptı: 5 yaralı
İstanbul Bahçelievler'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Midibüs D-100 kara yolu Edirne istikameti Şirinevler sapağında kontrolden çıktı.
Bariyerlere çarptıktan sonra sapaktaki refüje giren araç, viyadük ayağına çarparak durabildi.
Kazada sürücü Volkan Uğural ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Midibüs, itfaiyenin çalışmasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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